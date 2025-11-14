circle x black
Cerca nel sito
 

"Sinner un carrarmato, Alcaraz di sinistra", le pagelle di Cacciari

"Sinner come la Meloni? Jannik è un fuoriclasse mondiale assoluto, la Meloni è protagonista ma solo nella politica nazionale"

Sinner e Cacciari
Sinner e Cacciari
14 novembre 2025 | 17.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz di sinistra e Jannik Sinner un carrarmato. E' il giudizio di Massimo Cacciari sui due dominatori del tennis impegnati nelle Atp Finals. Sinner e Alcaraz sembrano destinati a sfidarsi anche nell'epilogo del torneo in corso a Torino. Lo spagnolo è sicuro di chiudere il 2025 come numero 1 del mondo, l'azzurro punta all'ennesimo trionfo in un'annata che gli ha regalato Wimbledon e Australian Open.

Chi tra i due ha un gioco più di sinistra? "Sicuramente Alcaraz, Sinner è un carrarmato…", dice Cacciari a Un giorno da pecora su Rai Radio1. Su campo da tennis, "Alcaraz potrebbe rappresentare quel tipo di sinistra che piacere a me, inventiva, estro, creativa, giovane e ironica". Sinner sul campo è un po' come Giorgia Meloni in politica? "No - risponde Cacciari -: Jannik è un fuoriclasse mondiale assoluto, la Meloni è protagonista ma solo nella politica nazionale".

Sinner ha già annunciato che non giocherà le finali di Coppa Davis in programma tra una settimana a Bologna. Nelle ultime ore è arrivata anche la rinuncia di Lorenzo Musetti, che dopo le Atp Finals si ferma al termine di una stagione lunghissima. "C'è proprio una differenza di epoche, una volta tutti i grandi campioni volevano giocare la Davis, ora dopo la riforma è stata declassata. Quindi direi che Sinner ha fatto bene a rinunciare e a volersi riposare", commenta Cacciari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
atp finals jannik sinner sinner atp finals
Vedi anche
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video
"Scudetto alla Roma?": D'Alema non si trattiene e fa gli scongiuri - Video
Fiorello e Biggio, videoclip tutto da ridere sulle note di 'Mi fanno male i capelli'
Svelate le uniformi di Milano Cortina, il racconto di Malagò - Video
Ecco il kit che scova la droga nei drink, come si usa e cosa scopre - Video
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza