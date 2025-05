"Giocala". Jannik Sinner, durante la semifinale degli Internazionali d'Italia 2025 di Roma vinta in 3 set contro Tommy Paul, ha vissuto un primo set da incubo. Il match per il numero 1 del mondo è cambiato dopo una converazione, dai toni anche vivaci, con il coach Simone Vagnozzi.

Il tennista azzurro ha perso il primo parziale 6-1 contro Tommy Paul, senza riuscire mai a entrare veramente in partita. Nessun colpo del numero uno del mondo, a differenza di quanto accaduto contro Casper Ruud nei quarti di finale, è stato incisivo, e l'americano ne ha approfittato. Sul punteggio di 1-5, prima dell'ultimo game del primo set, è andato in scena un acceso botta e risposta con il suo angolo, in particolare con Vagnozzi: e poco dopo è cambiato tutto.

All'ennesima risposta sbagliata con il rovescio infatti, Sinner si è girato verso il suo allenatore lamentandosi proprio di un colpo che stentava a ingranare: "Oggi il rovescio è talmente freddo... non riesco a far saltare la pallina", ha detto Jannik allargando le braccia. "Sì, ma ogni tanto la devi giocare", è stata la replica, piuttosto accesa, di Vagnozzi, che ha provato così a scuotere l'azzurro, al primo vero momento di difficoltà dal suo ritorno in campo, proprio agli Internazionali di Roma, dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol.