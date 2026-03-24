Jannik Sinner 'litiga' con Simone Vagnozzi a Miami. Oggi, martedì 24 marzo, il tennista azzurro ha avuto qualche momento di tensione, seppur molto contenuto, con il suo angolo durante il match con lo statunitense Alex Michelsen. In un match più complicato del previsto, Sinner si è voltato spesso a cercare i consigli di Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ma non sempre ne ha condiviso le indicazioni.

Vagno: “Hit it, if you make a mistake it’s okay, but hit it.”



Jannik: “” pic.twitter.com/TxuimDUpAu — jannik sinner files (@jannik_files) March 24, 2026

Nel corso del secondo set infatti, quando il servizio di Michelsen cominciava a creare problemi al gioco di Sinner, Vagnozzi ha urlato a Jannik: "Colpiscila, se sbagli non importa, ma colpiscila". Il riferimento è alla necessità di imporre più ritmo e prendere il controllo degli scambi, mentre l'azzurro fino a quel momento sembrava troppo passivo soprattutto in risposta.

Sinner però non è sembrato gradire il consiglio, tanto che ha fatto una smorfia e un eloquente segno con la mano, come a voler 'allontanare' le parole del suo allenatore.