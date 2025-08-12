circle x black
Sinner non si ferma mai, allenamento notturno: "Andiamo al campo"

L''ordine' al coach Vagnozzi dopo la vittoria contro Diallo

Sinner e Vagnozzi
Sinner e Vagnozzi
12 agosto 2025 | 04.42
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Andiamo al campo". Più un ordine che una richiesta. Jannik Sinner, dopo la vittoria nel terzo turno dell'Atp Masters 1000 di Cincinnati, non è pienamente soddisfatto (eufemismo) della prestazione fornita contro Gabriel Diallo. L'azzurro, numero 1 del mondo, ha vinto in 2 set (6-2, 7-6) ma nel secondo parziale ha sofferto, complice un rivedibile rendimento al servizio con un mediocre 50% di prime palle.

Alla fine del match, le telecamere indugiano su Sinner che si rivolge al suo box. "Andiamo al campo", si intuisce dal labiale dell'azzurro che invia un messaggio perentorio in particolare al coach Simone Vagnozzi. L'allenatore annuisce, mentre accanto a lui il preparatore atletico Umberto Ferrara sembra chiedere chiarimenti e conferme. A Cincinnati sono le 22, ma a quanto pare la lunga giornata di lavoro non è ancora finita.

Evidentemente serve un supplemento di lavoro per limare qualche dettaglio e farsi trovare pronto per gli ottavi di finale. "E' stato un match difficile -le parole di Sinner nell'intervista post partita- ma è meglio affrontare situazione complicate prima di un torneo del Grande Slam". Tra un paio di settimane, bisogna difendere il titolo agli US Open.

