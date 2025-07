Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025. Domani, giovedì 3 luglio, l'azzurro affronta nel secondo turno del torneo l'australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking, reduce dal successo contro Tseng. Il numero uno al mondo arriva invece dalla vittoria in tre set contro Luca Nardi, nel derby del primo turno. Ecco orario, precedenti e dove vedere il match in tv e streaming .

Sinner-Vukic, orario e precedenti

Il match tra Sinner e Vukic è in programma domani non prima delle 12. Jannik ha vinto entrambi i precedenti contro l'australiano: nel 2021 a Melbourne e nel 2022 a Sofia.

Sinner-Vukic, dove vederla

Wimbledon 2025 sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky (con undici canali dedicati, a cominciare da Sky Sport Tennis) e in streaming su Sky Go e Now. Su Sky Sport Tennis saranno visibili tutti i match giocati sul Centrale, mentre sugli altri canali di Sky ci saranno le partite più interessanti sugli altri campi.