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Sinner, entusiasmo a Wimbledon: autografi e selfie con tifosi - Video

Il tennista azzurro è pronto all'esordio contro Kecmanovic

Jannik Sinner con i tifosi a Wimbledon - X
Jannik Sinner con i tifosi a Wimbledon - X
29 giugno 2026 | 13.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner mania a Wimbledon 2026. Oggi, lunedì 26 giugno, il tennista azzurro sfida il serbo Miomir Kecmanovic nel primo turno dello Slam di Londra, a cui arriva da campione in carica dopo aver battuto Carlos Alcaraz, assente per infortunio, nella finale dello scorso anno.

In mattinata Sinner è arrivato a Wimbledon per il consueto riscaldamento, venendo travolto dall'affetto di tifosi e appassionati, che si sono messi in fila per ricevere un autografo o per scattare un selfie con il numero 1 del mondo.

Sinner, come sempre, si è mostrato disponibile con tutti e si è intrattenuto per diversi minuti, con il tutto che è stato documentato dai profili social del torneo.

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