Sinner-Zverev, l'azzurro oggi in finale a Vienna - Diretta

Il tennista italiano sfida il tedesco nell'ultimo atto dell'Atp 500 austriaco

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
26 ottobre 2025 | 12.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in finale a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, domenica 26 ottobre, il tedesco Alexander Zverev, numero tre del mondo - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto dell'Atp 500 austriaco. Sinner arriva al match dopo aver battuto Daniel Altmaier all'esordio, Flavio Cobolli agli ottavi e Alexander Bublik ai quarti, prima di superare Alex De Minaur in semifinale.

Sinner ha già vinto il torneo di Vienna nel 2023, mentre nella scorsa edizione aveva dato forfait.

