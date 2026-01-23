circle x black
Six Kings Slam rinnovato per il 2026, le date e dove vederlo in tv

Sinner tornerà protagonista nel ricchissimo torneo esibizione di Riad

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
23 gennaio 2026 | 20.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Jannik Sinner tornerà protagonista nel Six Kings Slam. Il, ricchissimo, torneo esibizione a invito che si svolge a Riad, in Arabia Saudita, e che riunisce i migliori sei tennisti del pianeta è stato infatti annunciato anche per il 2026. Il tennista azzurro ha vinto le prime due edizioni, portandosi a casa un maxi montepremi da 6 milioni di euro, battendo in entrambi i casi Carlos Alcaraz in finale, e cercherà di ripetersi il prossimo ottobre.

A trasmettere le partite in diretta sarà ancora una volta Netflix, come annunciato dalla stessa piattaforma di streaming con un post sui propri canali ufficiali: "Il dominio di Jannik Sinner continuerà ancora? Il grande tennis sta per tornare. Six Kings Slam 2026, live ad ottobre solo su Netflix".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
six kings slam six kings slam 2026 six kings slam 2026 quando six kings slam date six kings slam dove vederlo tv
