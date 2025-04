Gli azzurri tornano protagonisti al Masters 1000 di Montecarlo. Dopo le vittorie al primo turno di Musetti e Berrettini, oggi, martedì 8 aprile, scendono in campo Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli, fresco vincitore dell'Atp 250 di Bucarest, il suo primo titolo del circuito. Il tennista torinese affronterà lo spagnolo Pedro Martinez, numero 51 del ranking, mentre il fiorentino se la vedrà con il serbo Dusan Lajovic, 109esimo del mondo.

Sonego-Martinez, orario e precedenti

La sfida tra Sonego e Martinez è in programma oggi, martedì 8 aprile, alle ore 11. Quello di Montecarlo sarà il primo precedente tra i due, che non si sono mai affrontati in carriera.

Cobolli-Lajovic, orario e precedenti

Il match tra Cobolli e Lajovic è in programma oggi, martedì 8 aprile, non prima delle ore 13. I due si sono affrontati lo scorso anno all'Atp di Umago, quando il serbo si impose in tre set agli ottavi di finale.

Dove vederli in tv

Sonego-Martinez e Cobolli-Lajovic, così come tutte le partite di tennis del Masters 1000 di Montecarlo, saranno trasmesse in diretta tv e in esclusiva sui canali Sky Sport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e su Tennis Tv