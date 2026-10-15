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Spalletti lo cambia, Conceicao è una furia: cos'è successo in Celta Vigo-Juve

Sfogo plateale del calciatore portoghese dopo la sostituzione e l'ingresso in campo di Nico Gonzalez

Conceicao - IPA
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15 ottobre 2026 | 23.35
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

La rabbia prima, il ritorno in panchina dopo qualche minuto. Non è passata inosservata la reazione di Francisco Conceicao nel secondo tempo di Celta Vigo-Juventus, al momento della sostituzione nella gara di Europa League di oggi, giovedì 15 ottobre. Al 64’, con Spalletti deciso a inserire Nico Gonzalez al suo posto, l’esterno portoghese ha dato sfogo al proprio nervosismo colpendo più volte la panchina con i pugni dopo essere uscito dal campo. Poi, come raccontato dalle immagini, c'è stato un confronto animato con un membro dello staff tecnico e la fuga verso gli spogliatoi, senza sosta a bordo campo. Una scena durata pochi minuti, prima del successivo rientro del giocatore, che ha raggiunto i compagni accomodandosi in panchina.

Furia Conceicao, la spiegazione

L'episodio è stato commentato dal giocatore al termine della partita, ai microfoni di Sky Sport: "Cos'è successo? Non ho litigato con nessuno dello staff, non abbiamo avuto un dialogo. Sono andato dentro, ho cambiato la maglia e poi sono tornato fuori. Devono uscire cose vere e non questo. Parliamo del secondo tempo della partita che abbiamo fatto, che è stato importante". Poco prima ne aveva parlato anche Luciano Spalletti: "La rabbia di Conceicao? Gli conviene essere arrabbiato con sé stesso, sennò se ne può parlare insieme" aveva chiosato l'allenatore bianconero.

La reazione si inserisce in una serata (e in un momento generale) non esaltante per il giocatore, autore di una prestazione sottotono come diversi compagni di squadra. Già a Cagliari, nell'ultimo turno di campionato, Spalletti aveva deciso di sostituirlo all’intervallo, dopo un primo tempo deludente. Stavolta, la decisione è arrivata al 64’. E la reazione è stata plateale.

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