Sport, Abodi e Icsc incontrano i comuni pugliesi

Si è svolto presso la Fiera del Levante di Bari (Padiglione 152 – Regione Puglia) un incontro promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (Icsc) e Anci Puglia, in collaborazione con la Regione Puglia, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.

L’evento ha registrato un'ampia partecipazione di sindaci e amministratori locali, provenienti da tutta la Puglia, e numerosi anche i rappresentanti delle Federazioni sportive pugliesi. L’iniziativa ha rappresentato un'importante occasione di confronto sulle opportunità di finanziamento agevolato destinate ai Comuni, con un focus specifico sui bandi per l’impiantistica sportiva e la valorizzazione del patrimonio culturale. Icsc e Anci Puglia confermano l’intento di supportare attivamente gli enti locali pugliesi, interessati a investire in sport e cultura come strumenti di crescita e sviluppo territoriale. Sono intervenuti: Fiorenza Pascazio, Presidente di Anci Puglia, Andrea Abodi, Ministro per lo Sport e i Giovani, Serena Triggiani, Assessore all’Ambiente della Regione Puglia, Vito Leccese, Sindaco di Bari, Michele Bisceglia, Delegato allo Sport di Anci Puglia.

Due i focus tematici: 1) le opportunità di finanziamento agevolato per gli Enti Locali che investono in Sport e Cultura – Debora Miccio, Responsabile Direzione Commerciale e Marketing di Icsc S.p.A., ha illustrato i dati sugli interventi in Puglia: 45 mutui concessi ai Comuni pugliesi per un totale di circa 53 milioni di euro. Le agevolazioni includono finanziamenti a tasso zero per impianti sportivi e valorizzazione del patrimonio culturale, con piani di rimborso da 10 a 25 anni. 2) Il caso Nardò: “Lo sport come volano di crescita” – Antonio Tondo, Presidente del Consiglio Comunale di Nardò, ha presentato l’iniziativa soffermandosi sui benefici economici e sociali derivanti dagli investimenti nello sport. Sono intervenuti anche il Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, il Sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, e il Sindaco di Turi, Giuseppe De Tomaso, che hanno evidenziato le principali esigenze dei rispettivi territori, soffermandosi su sfide e opportunità nel settore dello sport e della cultura.

Il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, ha illustrato le diverse opportunità messe a disposizione per l’impiantistica sportiva, come Sport Bonus che consente interventi di manutenzione e riqualificazione di impianti sportivi pubblici e la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, e le misure dedicate alle palestre scolastiche. L’obiettivo è garantire spazi adeguati all’attività̀ sportiva per tutti, migliorando l’accessibilità̀ e l’efficienza energetica degli impianti.