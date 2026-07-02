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Sport, al via l'VIII edizione concorso nazionale 'Donna Sport - L'atleta più brava a scuola'

Obiettivo di sostenere e valorizzare lo sport femminile,

Donna Sport - Ufficio stampa
Donna Sport - Ufficio stampa
02 luglio 2026 | 13.29
Redazione Adnkronos
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Ai nastri di partenza l’ottava edizione di “Donna Sport - L’atleta più brava a scuola”, concorso biennale che premia talento e impegno scolastico delle giovani sportive più meritevoli. L’iniziativa, ideata e realizzata dal Gruppo Bracco – con il patrocinio di Coni e Comitato Italiano Paralimpico – ha l’obiettivo di sostenere e valorizzare lo sport femminile, sommando insieme meriti scolastici e agonistici. Una Giuria di qualità selezionerà le migliori atlete e paratlete che si candideranno e che potranno iscriversi gratuitamente sul sito www.donnasport.it dal 1° luglio 2026 fino al 30 ottobre 2026. Il concorso nazionale è rivolto a tutte le ragazze che praticano una disciplina a livello agonistico fra quelle federate in ambito Coni e Cip, che abbiano ottenuto meriti sportivi nel periodo compreso tra il 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, e frequentato con successo e con buoni risultati un corso di studio nell’anno scolastico 2025/2026. Tutti questi requisiti saranno oggetto di valutazione per l’assegnazione dei premi in buoni acquisto Mondadori, Decathlon e Amazon con un montepremi complessivo pari a undicimila euro.

“L’attenzione per i giovani e per lo sport è iscritta da sempre nel codice genetico della nostra famiglia”, afferma Diana Bracco, Presidente e CEO del Gruppo Bracco. “Come azienda crediamo profondamente nel significato educativo e sociale dello sport e consideriamo l’attività agonistica un’occasione unica per ragazzi e ragazze perché siamo convinti che rappresenti un veicolo di valori positivi: la lealtà, l’impegno, il gioco di squadra, il merito, la ricerca del risultato, il rispetto delle regole e degli altri”. Il concorso “Donna Sport” valorizza l’impegno e il talento delle giovani promesse, in un’ottica ampia che mette in luce l’importanza dei traguardi raggiunti non solo nelle competizioni sportive ma anche nello studio e nella formazione. “A questa iniziativa sono particolarmente legata, soprattutto perché riesce a sfatare tanti pregiudizi, a iniziare dal luogo comune che studio e sport non siano compatibili”, aggiunge Diana Bracco. “Le nostre vincitrici testimoniano che il legame non è soltanto possibile, ma che è un vero binomio vincente. Infatti, l’impegno e la determinazione che le giovani atlete mettono nell’attività agonistica sono gli stessi che le accompagnano nella vita di tutti i giorni e che le aiutano a crescere come persone di valore”. Dal 2011 ad oggi, il concorso “Donna Sport” ha visto la partecipazione di oltre 1.900 atlete, provenienti da quasi tutte le regioni italiane, attive in oltre 45 discipline sportive, tra cui atletica, pallavolo, ciclismo, canottaggio, tennis, nuoto, pallacanestro e molte altre.

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Donna Sport Concorso nazionale Sport femminile Atletica scolastica
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