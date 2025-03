Un contest che unisce musica e sport, per promuovere l'educazione alimentare tra i più giovani. E' l'iniziativa presentata oggi a Milano da Sport e Salute, in collaborazione con Warner Music Italia. Ecco 'Attiviamoci con l'Arcobaleno in tavola', con testimonial l'icona del volley italiano Andrea Lucchetta, membro del team 'Illumina' di Sport e Salute.