Sport, Girelli (Omnicom Media Group): “Per comunicazione di successo necessaria attenzione”

“È dall'anno scorso che Omnicom Media Group ha deciso di affrontare il tema dell'attenzione, uno degli elementi fondamentali dell'efficacia della comunicazione. L’intento è quello di chiederci come poter portare i progetti di marketing di comunicazione dei nostri clienti al successo: aspetto possibile solo portando alle persone una comunicazione efficace”. Così l’amministratore delegato di Omnicom Media Group Italia, Marco Girelli, in occasione della conferenza stampa 'Quando la comunicazione fa goal. L’attenzione ai messaggi pubblicitari nello sport più amato d’Italia’, organizzata da Omnicom Media Group (Omg) e Lega Serie A presso la sede milanese della massima categoria calcistica italiana. In questa occasione sono stati presentati i risultati dello studio, parte del più ampio progetto Beyond Visual Attention di Omg, che misura l’attenzione agli stimoli pubblicitari inseriti nel mondo del calcio.