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Sport Illumina, Bolelli: "Ottimo progetto, ambiente sportivo fondamentale per crescere"

Simone Bolelli - (Adnkronos)
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14 novembre 2026 | 16.41
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

"Quando ero piccolo andavo al circolo tennis e giocavo sempre, come tanti altri ragazzini della mia età. Questo nuovo spazio è sicuramente una bella opportunità per i ragazzi della città, che avranno la possibilità di avvicinarsi a questo sport e che, secondo me, dovranno cercare di sfruttarla al meglio". Così Simone Bolelli, il campione di tennis impegnato in questi giorni nelle Atp Finals in doppio con Andrea Vavassori, è intervenuto all'inaugurazione a Torino del nuovo playground di Sport Illumina, progetto di Sport e Salute promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.

Bolelli ha aggiunto: "L’ambiente sportivo è fondamentale soprattutto quando si è giovani, e oggi credo sia ancora più importante fare attività fisica, stare insieme e crescere in un ambiente sano. Il tennis, poi, è uno sport che riesce a coinvolgere tanti ragazzi. È un ambiente dove ci si diverte, si fanno nuove amicizie e si impara anche a stare con gli altri. Quindi credo che questa sia davvero una bella iniziativa, soprattutto per i più piccoli, che avranno un’occasione in più per fare sport, divertirsi e trascorrere del tempo insieme".

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