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Sport, Leoni (Sisal): "Una scuola di Fantacalcio organizzata da Sisal Club"

31 agosto 2026 | 13.49
Redazione Adnkronos
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"Sisal Club, in collaborazione con Fantacalcio, ha voluto organizzare una vera e propria scuola di Fantacalcio dedicata ai fantallenatori. Una giornata di formazione con masterclass che offrono informazioni per diventare fantallenatori professionisti". Così Raffaella Leoni, senior marketing director di Sisal, in occasione di Fantapatentino, l'evento gratuito organizzato a Milano da Sisal in collaborazione con Fantacalcio. Un vero e proprio percorso formativo per fantallenatori, tra strategie, conoscenza del calcio e intuito, per prepararsi a uno dei riti più attesi della stagione: l'asta.

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