Sport, Manni (Enel): "Comunicare allineando i propri valori a quelli del target di riferimento"

"La comunicazione sta cambiando a ritmi repentini e, per le aziende, non è più soltanto importante essere visibili, aspetto che si ricerca in un primo momento all'interno di una partnership sportiva, ma diventa sempre più fondamentale la rilevanza. Per le aziende, la vera sfida è quindi saper interpretare questa complessità, allineare i propri valori a quelli del target di riferimento e distribuire valore". Così Fabrizio Manni, Head of Sponsorships and Events, Enel, partecipando a Roma all'evento di presentazione del numero diciannove del The Corporate Communication Magazine, "Sport e comunicazione. Un nuovo paradigma per la reputazione aziendale", prodotto dall'Osservatorio International Corporate Communication Hub.