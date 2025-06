“Vedere le bambine giocare è un messaggio importante contro qualunque forma di stereotipo di genere e spinge nella diffusione dello sport di base. Ringrazio Sport Senza Frontiere e Axa”. Così Alessandro Onorato, assessore allo Sport, alla Moda e ai Grandi Eventi del Comune di Roma, alla Finalissima del campionato di inclusione ‘Girls just wanna have goals', tenutosi allo Stadio Nando Martellini presso le Terme di Caracalla e promosso da Axa Cuori in Azione.