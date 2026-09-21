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Sport, Paolo Grasso: "Buona reputazione chiave per una comunicazione efficace"

21 settembre 2026 | 17.58
Redazione Adnkronos
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"La tenuta della reputazione dipende da quanto è stata costruita solidamente nel tempo: una struttura solida regge sicuramente meglio al singolo evento avverso quando, di fronte ad esso, si riesce a comunicare in modo efficace. Questo vale nello sport, nella comunicazione istituzionale e nella politica". Sono le parole di Paolo Grasso, Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Sen. Matteo Salvini, partecipando a Roma all'evento organizzato per presentare il diciannovesimo numero del The Corporate Communication Magazine, dal titolo "Sport e comunicazione. Un nuovo paradigma per la reputazione aziendale", prodotto dall'Osservatorio International Corporate Communication Hub.

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