Sport, Pardo: "Fantacalcio occasione di convivialità"

"Il Fantacalcio è un gioco incredibile che riguarda milioni di italiani, è anche un'occasione di convivialità. L'evento organizzato da Sisal Club e Fantacalcio è stato molto interessante e divertente". Con queste parole il giornalista sportivo, Pierluigi Pardo, è intervenuto durante l'evento Fantapatentino organizzato a Milano da Sisal in collaborazione con Fantacalcio. Una giornata dedicata ai fantallenatori, tra strategie, conoscenza del calcio e intuito, per prepararsi a uno dei riti più attesi della stagione: l'asta.