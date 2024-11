La Dea vola in Germania per la quarta giornata di Champions League

L'Atalanta torna in campo oggi in Champions League. Per la quarta giornata la Dea vola a Stoccarda per sfidare i tedeschi, mattatori della Juventus nell'ultimo turno. La squadra di Gasperini è reduce dal trionfo contro il Napoli, battuto a domicilio 3-0, mentre in Champions deve riscattare il deludente pari interno con il Celtic.

In classifica l'Atalanta ha cinque punti, contro i quattro dello Stoccarda, che dopo aver battuto i bianconeri di Motta sogna un'altra impresa contro un'italiana e il conseguente sorpasso.

Stoccarda-Atalanta: orario e probabili formazioni

Il match tra Stoccarda e Atalanta è in programma oggi, mercoledì 6 novembre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Stoccarda (4-4-2): Nübel; Vagnoman, Chase, Rouault, Mittelstadt; Millot, Karazor, Stiller, Leweling; Touré, Undav. All. Hoeness

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini

Stoccarda-Atalanta: dove vederla in tv

Stoccarda-Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva sui canali Sky Sport e visibile anche in streaming su Now e sull'app SkyGo.