Il Napoli viene sconfitto in casa per 3-0 dall'Atalanta, che si impone nel match dell'undicesima giornata della Serie A e frena la fuga degli azzurri allenati da Conte. I bergamaschi passano con la doppietta di Lookman, a segno al 10' e al 31', e con il gol di Retegui, che chiude i conti al 92'. La vittoria permette ai nerazzurri di salire a 22 punti, a -3 dai partenopei che comandano la classifica a quota 25.

La partita

La 'Dea' sblocca il match dopo soli 10 minuti. De Roon rimette dentro un pallone dopo una respinta corta della difesa, il contrasto aereo tra De Ketelaere e Di Lorenzo diventa una sponda per il mancino al volo di Lookman che trafigge il portiere. Immediata la reazione dei padroni di casa all'11' con McTominay che controlla e calcia dall'interno della lunetta, ma il palo gli nega il gol.

Alla mezz'ora arriva il raddoppio degli ospiti con un'azione di pregevole fattura, con De Ketelaere che conduce palla e cambia gioco per Lookman che rientra e dalla distanza fa partire un destro violento all'angolino che gli vale la doppietta personale. Nel recupero della ripresa c'è gloria anche per il capocannoniere Retegui entrato a gara in corso che trova l'undicesimo gol in campionato. Samardzic accarezza il pallone e allarga a destra per Bellanova che crossa e trova il tiro al volo, col piatto, dell'italo-argentino che manda nell'angolo e fa 3-0 infliggendo il secondo ko per il Napoli, dopo quello subito a Verona alla prima giornata di Serie A, sempre per 3-0.