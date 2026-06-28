Episodio dubbio nell'area dei Bafana Bafana alla fine del primo tempo
Il Canada reclama un rigore alla fine del primo tempo del match con il Sudafrica, primo match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Al 45' Laryea in percussione a sinistra finisce a terra nell'area del Sudafrica dopo l'intervento di Mudau. Il difensore dei Bafana Bafana non tocca il pallone, Laryea va giù nell''incrocio' di gambe a ridosso della linea di fondo. Il contatto è sospetto e per certi versi ricorda quello avvenuto, qualche anno fa, in una sfida Juventus-Inter del campionato 2020-2021: Cuadrado giù nel duello con Perisic, calcio di rigore all'epoca. Oggi, invece, l'arbitro Pinheiro non fischia: il Var non richiama il direttore di gara, si continua a giocare. interviene