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Sudafrica-Canada, Laryea reclama rigore: Var non interviene, cosa è successo

Episodio dubbio nell'area dei Bafana Bafana alla fine del primo tempo

Laryea - (Fotogramma)
Laryea - (Fotogramma)
28 giugno 2026 | 22.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il Canada reclama un rigore alla fine del primo tempo del match con il Sudafrica, primo match dei sedicesimi di finale dei Mondiali 2026. Al 45' Laryea in percussione a sinistra finisce a terra nell'area del Sudafrica dopo l'intervento di Mudau. Il difensore dei Bafana Bafana non tocca il pallone, Laryea va giù nell''incrocio' di gambe a ridosso della linea di fondo. Il contatto è sospetto e per certi versi ricorda quello avvenuto, qualche anno fa, in una sfida Juventus-Inter del campionato 2020-2021: Cuadrado giù nel duello con Perisic, calcio di rigore all'epoca. Oggi, invece, l'arbitro Pinheiro non fischia: il Var non richiama il direttore di gara, si continua a giocare. interviene

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sudafrica canada mondiali 2026
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