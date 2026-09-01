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Svilar, Vicario e Mandas: i tre muri della Serie A ancora imbattuti dopo 180 minuti

Sono solo tre i portieri che non hanno subito gol nelle prime due giornate del campionato

Mandas, Vicario e Svilar - Ipa
Mandas, Vicario e Svilar - Ipa
01 settembre 2026 | 18.08
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

Dopo le prime due giornate del campionato di Serie A 2026-27, sono solo tre i portieri che hanno mantenuto la porta inviolata in entrambe le partite. I tre 'muri' della Serie A sono il portiere della Roma di Gasperini, Mile Svilar, quello della Juventus di Spalletti, Guglielmo Vicario e quello della Lazio di Gattuso, Christos Mandas. Due clean sheet su 2 partite, ancora imbattuti dopo 180 minuti più recupero, con l'obbiettivo di proseguire la striscia positiva. I tre estremi difensori delle uniche tre squadre ancora a punteggio pieno e con la porta inviolata. La classifica del massimo campionato è ancora molto corta con ben sei squadre a punteggio pieno (ci sono anche Inter, Milan e Atalanta con un solo gol subito in due gare).

La Roma continua ad affidarsi a Mile Svilar, portiere belga naturalizzato serbo che si conferma uno dei portieri più affidabili del calcio italiano ed europeo. Rapido tra i pali e molto abile nel gioco con i piedi, è diventato un punto fermo della squadra di Gasperini che ha raggiunto un posto in Champions League lo scorso anno. La Juventus si affida alle mani sicure di Guglielmo Vicario, ultimo arrivato in casa bianconera al posto di Di Gregorio, portiere della Nazionale italiana e leader della retroguardia di Spalletti. Completa il trio Christos Mandas, giovane portiere greco della Lazio. Classe 2001, che ha saputo sfruttare al meglio le prime uscite stagionali concesse da Gattuso, contribuendo con le sue parate al percorso netto dei biancocelesti.

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calcio Serie A portieri imbattuti Svilar Vicario Mandas
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