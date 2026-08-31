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Tamberi e Bontempi, la festa da favola per il primo compleanno della figlia Camilla

L'atleta sui social: "Il primo compleanno della nostra piccolina"

Gianmarco Tamberi, Chiara Bontempi e la piccola Camilla - Instagram
Gianmarco Tamberi, Chiara Bontempi e la piccola Camilla - Instagram
31 agosto 2026 | 16.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Una giornata speciale per Gianmarco Tamberi e Chiara Bontempi che, sabato 29 agosto, hanno celebrato il primo compleanno della figlia Camilla, nata il 14 agosto del 2025.

I festeggiamenti sono stati rimandati di due settimane a causa di una coincidenza speciale: lo scorso 14 agosto, infatti, Tamberi era impegnato agli Europei di atletica leggera di Birmingham 2026 e proprio quella sera ha conquistato la medaglia d'oro nel salto in alto.

Per il primo compleanno di Camilla, la coppia ha organizzato una festa ad Ancora. Sui profili Instagram sono comparsi alcuni teneri scatti della serata: tutto è stato realizzato nei toni del rosa e del bianco, tra fiori, tantissimi dolci e una torta decorata con il nome 'Camilla'. Nelle foto, mamma e papà stringono la piccola tra le braccia e si scambiano un bacio: "Il primo compleanno della nostra piccolina", ha scritto l'atleta a corredo delle immagini.

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chiara bontempi gianmarco tamberi tamberi oro tamberi europei
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