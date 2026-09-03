Un telecronista commenta in diretta l'ingresso in campo di... suo figlio. È successo in Argentina, durante la partita tra Velez e Boca Juniors, valida per la coppa nazionale. All'81esimo minuto l'allenatore dei padroni di casa decide di inserire in campo un giovane di nome Luca Feler il cui ingresso viene narrato su TyC Sports dal padre, Hernan Feler.

Emocionante momento na transmissão da TyC Sports durante Boca Jrs x Vélez, ontem pela Copa Argentina.



Hernan Feler, narrador da partida, narrando o exato momento que ser filho, Luca Feler, entra em campo.



"Ingresa a la cancha, com la 48, mi hijo" pic.twitter.com/EvMN2cikyb — Ramon Cardoso (@RamonCardoso_7) September 3, 2026

"Entra in campo, con la maglia numero 48...", ha detto il telecronista, per poi prendersi un secondo prima di dire, "mio figlio", facendo tremare la propria voce per l'emozione. "Ah, un momento incredibile", è stato il commento, per una volta poco tecnico e più emotivo, dell'opinionista al suo fianco.