L’ambasciatore britannico in Italia Stephen Hickey ha fatto visita oggi al Tennis Club Parioli, uno dei più antichi club di tennis italiani, nel giorno in cui il circolo festeggia i 120 anni dalla sua fondazione, nel 1906. Hickey, che da giovane ha giocato a tennis a livelli agonistici ed è socio dell’esclusivo Queen’s Club londinese gemellato da sempre con il Parioli, è stato accolto dal Direttore Claudio Panatta, ricevendo dal Presidente Paolo Cerasi la tessera di socio onorario del Parioli.

Dopo aver indossato il completo bianco e verde del circolo, Hickey è sceso in campo di fronte al maestro Luigi Scuderi, per una sessione di scambi con smorzate e colpi ad alta intensità. “È stato un privilegio per me giocare qui al Parioli con un maestro che ha allenato un campione del calibro di Flavio Cobolli. Spero di tornare presto a giocare in questo bellissimo circolo”, ha commentato l’ambasciatore uscendo dal campo in terra battuta.

Durante gli scambi, il gioco è stato interrotto dall’arrivo a sorpresa proprio di Flavio Cobolli. L’ambasciatore, che si è complimentato con l’attuale numero 7 al mondo per gli ottimi risultati di questo ultimi mesi, ha invitato Cobolli a giocare alla sua residenza di Villa Wolkonsky, che ospita un campo da tennis nel cuore di un parco a due passi da San Giovanni.