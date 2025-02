Ferrari mania a Fiorano. Nella giornata del debutto ufficiale della SF-25, la nuova macchina con cui Charles Leclerc e Lewis Hamilton correranno il Mondiale 2025 di Formula 1, la storica pista che ospita i test della Rossa ha visto arrivare numerosi tifosi. Tanta era l'attesa per vedere sul circuito la nuova vettura e soprattutto Hamilton, che qualcuno ha fatto in modo di 'aggiustare' la propria visuale.

Ferrari fans were cutting down trees to get a better look at the SF-25 today



(via megssgg/X) pic.twitter.com/ITNcKGl4nj