Il Tour de France 2024 propone oggi la 14esima tappa, la Pau - Saint-Lary-Soulant di 152 km. Il percorso della frazione del 13 luglio prevede una sequenza di salite: Tourmalet, Hourquette d'Ancizan e l'arrivo. Una giornata che può dare una spallata alla classifica generale, guidata dalla maglia gialla Tadej Pogacar.

La tappa si accende dopo circa 70 km, quando il gruppo supera il intermedio di Esquieze-Sere e affronta il Tourmalet, Gran Premio della Montagna Hors Categorie: 19 km con pendenze medie del 7,4%, che raggiungono anche il 10%. Quindi, dopo circa 17 km di discesa, si ricomincia a salire verso l'Hourquette d'Ancizan (8,2 km con il 5,1%), GPM di seconda categoria, prima della resa dei conti finale:'arrivo sul Pla d'Adet da Saint Lary Soulan (10,6 km con medie del 7,9%) dopo 152 km di battaglia. La partenza è in programma alle 13.20, l'arrivo è atteso attorno alle 17.30.

La tappa in tv e streaming

La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro da Raidue dalle 14.45, con streaming su Raiplay. Per gli abbonati, diretta dalla partenza su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.