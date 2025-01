Tour trofeo Mondiale per club Fifa, Totti e Zanetti a New York, show di Robbie Williams

A presenziare come Ambassador e “inviata speciale” per Dazn per il lancio Diletta Leotta conduttrice e volto di punta della squadra di Dazn in Italia

Il Fifa Club World Cup Trophy Tour è stato lanciato presso The Landmark, l'iconico flagship store di Tiffany & Co. sulla Fifth Avenue, segnando l'inizio di uno storico viaggio globale di cinque mesi che vedrà il nuovo e scintillante trofeo visitare le città di origine di tutti i 32 club in gara per il mondo. L'evento di partenza di New York, una celebrazione di questo nuovissimo torneo che definisce una generazione, ha visto la partecipazione di oltre 200 ospiti speciali, tra cui anche ex calciatori come Francesco Totti e Javier Zanetti. Il presidente della Fifa Gianni Infantino e il segretario generale della Fifa Mattias Grafström erano affiancati da presidenti, Ceo e ospiti dei club partecipanti, rappresentanti dei partner commerciali e mediatici della Fifa, tra cui l'esclusiva emittente globale del torneo, Dazn, rappresentata dall'Ambassador e 'inviata speciale' Diletta Leotta, nonché la dirigenza di Tiffany & Co.

L'evento ha raggiunto il culmine con un'esibizione da protagonista dell'icona della musica Robbie Williams, che ha offerto una performance dal suo incredibile catalogo di grandi successi, il tutto dopo una sessione ricca di emozioni con uno dei principali musicisti classici del mondo, il pianista e compositore Alexis French, che ha dato il via all'evento. "Oltre 140 giorni in 29 città in 20 paesi, questo sarà un viaggio epico per il trofeo e un torneo che sta aprendo nuove strade e ridefinendo il calcio mondiale per club, e lo abbiamo celebrato con stile", ha affermato il presidente della Fifa Gianni Infantino.

"Il Fifa Club World Cup Trophy Tour darà a giocatori, allenatori e tifosi di tutto il mondo la possibilità di vedere dal vivo il premio più ambito del calcio per club globale, portando la loro passione nel mondo, unendoli nel loro entusiasmo e nel sogno di diventare i primi vincitori della nuova Coppa del Mondo per club Fifa". L'evento ha coinciso con la riapertura delle vendite dei biglietti per il torneo inaugurale, con il pubblico generale ora in grado di prenotare i propri posti per tutte le partite dei play-off, oltre alle partite della fase a gironi offerte nella prima fase di vendita.

Il trofeo della Coppa del Mondo per club Fifa ora viaggerà in Europa e intraprenderà un epico tour di 147 giorni attraverso 20 paesi e 29 città, partendo da Lisbona, in Portogallo. Da Manchester a Tokyo, da Rio de Janeiro a Casablanca, questo viaggio di cinque mesi culminerà a Miami in tempo per la partita di apertura del torneo sabato 14 giugno 2025, quando l'Inter Miami Cf affronterà l'Al Ahly FC all'Hard Rock Stadium da 65.000 posti. L'obiettivo del Trophy Tour è "Portarlo nel mondo!" e la Fifa invita tutti i 32 club partecipanti a festeggiare con i propri tifosi e a condividere ciò che li distingue, sia dentro che fuori dal campo, con un pubblico globale. Ogni tappa condividerà storie sullo spirito, l'anima e le tradizioni dei club partecipanti attraverso momenti ed eventi irripetibili per il pubblico. I tifosi potranno seguire queste storie con contenuti e interviste dal tour disponibili su Dazn.com.

Durante l’evento, Shay Segev, Ceo del Gruppo Dazn, ha definito l'accordo una “pietra miliare” per la piattaforma, aggiungendo: “Questa partnership innovativa renderà Dazn un nome riconoscibile per gli appassionati di calcio in tutto il mondo. L’iniziativa sottolinea l’impegno di Dazn nel fornire un accesso senza precedenti ai momenti più emozionanti della storia dello sport e consolida il nostro ruolo di piattaforma di riferimento del calcio globale”. Inoltre, il kick-off del Trophy Tour è stato celebrato da Nasdaq con una proiezione speciale di DAZN sull'iconica Torre Nasdaq a Times Square di New York.

L'innovativo nuovo trofeo Fifa Club World Cup è stato progettato dalla Fifa e realizzato in collaborazione con il gioielliere di lusso globale Tiffany & Co. È stato svelato per la prima volta in formato digitale a novembre 2024 e presentato ufficialmente per la prima volta durante l'estrazione del torneo a Miami poco dopo. Lo splendido trofeo verrà sollevato per la prima volta al MetLife Stadium di New York, New Jersey, domenica 13 luglio 2025. Informazioni dettagliate sul design del trofeo sono disponibili su FIFA.com. Un viaggio emozionante attende le squadre partecipanti e i loro tifosi negli Stati Uniti da sabato 14 giugno, mentre tutte le 63 partite saranno disponibili in diretta e gratuitamente in tutto il mondo su dazn.com.