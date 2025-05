Igor Tudor allenerà la Juventus nel prossimo Mondiale per Club? Dopo aver agguantato, grazie alla vittoria contro il Venezia nell'ultima giornata, la qualificazione in Champions League, il tecnico bianconero aveva lasciato intendere che non avrebbe guidato la squadra negli Stati Uniti a meno di una conferma per la prossima stagione. Parole che oggi, lunedì 26 maggio, sono state smentite dall'agente dell'ex difensore croato.

"Igor gode di un ottimo rapporto con Giuntoli, così come con l'intera società bianconera. Dopo le parole di ieri Tudor ha avuto un colloquio proprio con Giuntoli e rispetterà l’impegno preso di guidare la Juve al Mondiale per Club", ha detto Anthony Seric ai microfoni di SkySport, "Tudor non metterà alcuna fretta alla società riguardo la scelta del prossimo allenatore, anche se spera ovviamente di poter essere lui il tecnico della Juventus nella prossima stagione. Igor rispetterà però i tempi stabiliti dal club".