Udinese-Napoli, gol di Davis annullato dopo check Var 'senza annuncio'. Cos'è successo

La decisione non è stata spiegata dall'arbitro Sozza come da protocollo: ecco il motivo

Davis - Fotogramma/IPA
Davis - Fotogramma/IPA
14 dicembre 2025 | 16.23
Redazione Adnkronos
Episodio da moviola durante Udinese-Napoli, partita della 15esima giornata di Serie A oggi, domenica 14 dicembre. Nel corso del secondo tempo, è stato annullato il gol dell'1-0 dei bianconeri per un fuorigioco. Cos'è successo? Grande azione di Zaniolo e imbucata per Bertola: il difensore si accentra, tira e Milinkovic-Savic respinge in tuffo. Il pallone vaga in area e il primo a raggiungerlo è Davis, che fa 1-0 tra le proteste dei giocatori del Napoli.

Dopo check Var, il gol viene annullato ma non c'è l'announcement in campo dell'arbitro Sozza come da protocollo. Il motivo? Problemi tecnici.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Udinese Napoli Udinese Napoli gol Davis Serie A
