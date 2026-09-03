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US Open, ancora una sorpresa: Auger-Aliassime eliminato

Il tennista canadese si è arreso a Khachanov in quattro set al secondo turno

Auger-Aliassime - Afp
Auger-Aliassime - Afp
03 settembre 2026 | 22.11
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Cadono stelle agli US Open 2026. Oggi, giovedì 3 settembre, il canadese Felix Auger-Aliassime, numero quattro del mondo, è stato eliminato al secondo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione, dal russo Karen Khachanov, sceso al 50esimo posto del ranking Atp, che si è imposto in quattro set con il punteggio di 6-7 (5), 6-3, 6-2, 6-2.

Dopo un primo set estremamente equilibrato, con Khachanov che ha sfruttato il suo servizio per tenere testa al più accreditato avversario, Auger-Aliassime è riuscito a conquistare il parziale al tie break, ma si è sciolto nei successivi tre set. La partita gli è scappata di mano velocemente.

Il canadese ha concesso un break dopo l'altro, cedendo prima 6-3 e poi con un doppio 6-2 e salutando quindi New York, dove lo scorso anno aveva raggiunto la semifinale prima di essere battuto da Jannik Sinner.

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