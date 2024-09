"Sento di aver deluso tante persone". Taylor Fritz è abbattuto dopo la finale degli US Open persa in 3 set contro Jannik Sinner. L'americano ha giocato la prima finale della carriera in uno Slam. "Era un momento fondamentale, ovviamente volevo vincere. Mi sentivo bene, non ero particolarmente nervoso. Avrei voluto giocare meglio dall'inizio", dice il 26enne. "Nel primo set non ho servito bene, poi la battuta è migliorata molto. Ci sono stati alcuni colpi che avrei potuto e dovuto giocare meglio. Magari non sarebbe cambiato nulla, ma in questo momento sono molto deluso, non riesco a vedere tutto ciò che di positivo ho fatto nel torneo. Devo metabolizzare la delusione e poi magari la vedrò in maniera diversa", dice.

Fritz in carriera ha battuto Sinner nel 2021 a Indian Wells. "E' migliorato un po' da allora, no?", dice lo statunitense. "Rispetto ad allora, ha decisamente migliorato il servizio e si muove in tutt'altro modo. Lo scorso anno mi ha battuto a Indian Wells e si vedeva che aveva raggiunto un livello vicino a quello attuale. Nella parte finale della scorsa stagione ha cambiato marcia, ha iniziato a vincere e ha preso fiducia. Il cambiamento rispetto al 2021 è notevole", dice.