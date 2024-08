Cominciano gli Us Open 2024 e oggi 26 agosto scendono in campo 6 italiani nei match del primo turno, trasmessi in diretta tv e streaming a partire dalle 17 italiane.

Singolare maschile, avversari e precedenti

Nel singolare maschile, il primo azzurro a debuttare sul cemento di Flushing Meadows è Luca Nardi, opposto allo spagnolo Roberto Bautista-Agut nel primo incontro in programma sul campo numero 14. Si tratta del primo confronto diretto tra i due tennisti

Matteo Berrettini sarà protagonista della seconda sfida sul campo 7 e se la vedrà con lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas. Il romano si è aggiudicato l'unico precedente, imponendosi in 3 set nei 16esimi di finale del Masters 1000 di Cincinnati nel 2021.

A seguire tocca a Lorenzo Musetti. La testa di serie numero 18 affronta lo statunitense Reilly Opelka, disperso oltre la 300esima posizione nel ranking ma insidioso sul veloce se riuscisse ad abbinare una condizione fisica decente al servizio devastante. Il toscano è sempre stato sconfitto nei precedenti 3 confronti diretti: Opelka tra l'altro si è imposto proprio all'US Open, al secondo turno dell'edizione 2021.

Luciano Darderi sarà l'ultimo a giocare sul campo numero 4. Il suo avversario è l'argentino Sebastian Baez, specialista della terra battuta. Il sudamericano conduce 3-1 nei confronti diretti, andati tutti in scena tra il 2023 e il 2024 sul rosso.

Singolare femminile, avversarie e precedenti

Nel singolare femminile inizia l'avventura di Martina Trevisan, che affronta la statunitense Taylor Townsend nel terzo match in programma sul campo 17. L'azzurra si è imposta nell'unico faccia a faccia, andato in scena nelle qualificazioni del torneo Wta di Cincinnati nel 2023. Lucia Bronzetti chiuderà, nella notte italiana, il programma sul campo numero 11 contro l'australiana Lulu Sun, che ha avuto la meglio nelle qualificazioni del torneo di Cincinnati appena disputato.

US Open in diretta tv e streaming

Gli Us Open saranno trasmessi su SuperTennis e Sky Sport. SuperTennis (canale 212 di Sky, canale 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà il torneo in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e Now.