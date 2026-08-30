Inizia l'ultimo Slam della stagione: ecco il programma di giornata con tutte le sfide
L'attesa è finita. Oggi, domenica 30 agosto, iniziano gli Us Open 2026. L'ultimo Slam della stagione prenderà il via con diversi big già attesi in campo. Sul prestigioso Arthur Ashe Stadium toccherà subito a Daniil Medvedev e Novak Djokovic, prima del match serale che vedrà protagonista Venus Williams. Sul Louis Armstrong Stadium, invece, sarà Jasmine Paolini ad aprire il programma, sfidando Veronika Erjavec. Ecco tutti i match di oggi e dove vederli in tv e streaming.
Ecco il programma della prima giornata degli Us Open:
ARTHUR ASHE STADIUM
Ore 18:00 - [3] J. Pegula (USA) - E. Ruse (ROU)
a seguire - [7] D. Medvedev (RUS) - H. Gaston (FRA)
Ore 1:00 - M. Navone (ARG) - [4] N. Djokovic (SRB)
a seguire - V. Williams (USA) - S. Kenin (USA)
LOUIS ARMSTRONG STADIUM
Ore 17:00 - [19] J. Paolini (ITA) - V. Erjavec (SLO)
a seguire - C. Wong (HKG) - [20] T. Paul (USA)
Ore 1:00 - [9] E. Svitolina (UKR) - S. Sierra (ARG)
a seguire - [15] A. Bublik (KAZ) - J.J. Wolf (USA)
GRANDSTAND
Ore 17:00 - [18] J. Lehecka (CZE) - P. Carreno Busta (ESP)
[11] M. Kostyuk (UKR) - S. Hunter (AUS)
M. Kecmanovic (SRB) - D. Shapovalov (CAN)
[26] E. Navarro (USA) - L. Boisson (FRA)
STADIUM 17
Ore 17:00 - K. Rakhimova (UZB) - [27] B. Krejcikova (CZE)
S. Zhang (CHN) - [31] L. Fernandez (CAN)
J. Faria (POR) - J. Brooksby (USA)
A. Michelsen (USA) - F. Cinà (ITA)
COURT 5
Ore 17:00 - T. Gibson (AUS) - D. Vekic (CRO)
L. Van Assche (FRA) - [29] C. Norrie (GBR)
C. Lee (USA) - K. Boulter (GBR)
M. Landaluce (ESP) - J. Fearnley (GBR)
COURT 6
Ore 17:00 - R. Zarazua (MEX) - P. Iatcenko (RUS)
E. Arango (COL) - X. Wang (CHN)
T. Tirante (ARG) - A. Mannarino (FRA)
[27] T. Etcheverry (ARG) - V. Kopriva (CZE)
COURT 7
Ore 17:00 - S. Shimabukuro (JPN) - [26] A. Rinderknech (FRA)
L. Stefanini (ITA) - D. Yastremska (UKR)
A. Vukic (AUS) - R. Sakamoto (JPN)
K. Birrell (AUS) - P. Marcinko (CRO)
COURT 10
Ore 17:00 - D. Prizmic (CRO) - A. Shevchenko (KAZ)
T. Samuel (GBR) - T. Machac (CZE)
COURT 11
Ore 17:00 - Y. Wu (CHN) - A. Walton (AUS)
E. Kalieva (USA) - L. Tararudee (THA)
M. Kessler (USA) - [18] E. Alexandrova (RUS)
S. Gorzny (USA) - R. Collignon (BEL)
COURT 12
Ore 17:00 - K. Majchrzak (POL) - H. Medjedovic (SRB)
L. Harris (RSA) - J. Kennedy (USA)
H. Vandewinkel (BEL) - K. Pliskova (CZE)
T. Preston (AUS) - A. Parks (USA)
COURT 13
Ore 17:00 - D. Merida (ESP) - M. Fucsovics (HUN)
J. Munar (ESP) - T. Atmane (FRA)
Tutte le partite degli Us Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.