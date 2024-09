Aryna Sabalenka e Joanna Pegula in finale nel singolare femminile agli US Open. La bielorussa Sabalenka, testa di serie numero 2, in semifinale batte la statunitense Emma Navarro, numero 13 del tabellone, per 6-3, 7-6 (7-2) in 1h30'. L'americana Pegula, testa di serie numero 6, piega la ceca Karolina Muchova per 1-6, 6-4, 6-2 in 2h12'.

Sabalenka, che in carriera ha vinto 2 edizioni dell'Australian Open, torna in finale agli US Open per il secondo anno consecutivo. Pegula, invece, si appresta a giocare la prima finale della carriera in un torneo dello Slam. La finale del singolare femminile degli US Open si gioca domani, sabato 7 settembre, alle 16 ora di New York (le 22 in Italia).