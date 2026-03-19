Vela d'epoca, al Marina di Genova il Classic Boat Show dal 15 al 17 maggio 2026

Il Classic Boat Show torna per la sua quarta edizione dal 15 al 17 maggio 2026, riconfermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla nautica tradizionale e alla cultura del Mare. Anche quest’anno il porto turistico internazionale Marina Genova (www.marinagenova.it), nel quartiere di Sestri Ponente in zona aeroporto, è pronto ad accogliere una flotta di barche storiche, nelle stesse giornate in cui si svolgerà la diciottesima edizione di Yacht&Garden, la mostra-mercato del giardino mediterraneo. Il fascino delle imbarcazioni classiche si unirà con il Verde della natura, offrendo al pubblico la possibilità di coniugare due grandi passioni. Tra banchine e pontili, il pubblico potrà ammirare da vicino splendide imbarcazioni classiche e d’epoca, testimonianze di maestria artigianale e design senza tempo. Le barche, che dal 9 al 18 maggio potranno usufruire di 10 giorni di posto barca gratuito, possono essere presentate per la vendita o il noleggio senza costi di commissione o partecipazione. Sabato 16 maggio gli equipaggi verranno accolti al SeaYou Pavilion per la cena a buffet con cucina ligure.

I visitatori del Classic Boat Show potranno scoprire storia e caratteristiche delle imbarcazioni d’epoca ospitate in banchina, incontrando armatori e comandanti. Tra queste Aria, l’8 Metri Stazza Internazionale del 1935, già celebrato lo scorso anno in occasione del suo novantesimo anniversario dal varo. Proprio su Aria nasce il progetto “AIL & ARIA – Il coraggio di vivere”, ideato e sostenuto dall’armatrice bolognese Serena Galvani: un’iniziativa che unisce vela, solidarietà e racconto del mare realizzato insieme alla Sezione Vela delle Fiamme Gialle e AIL Genova Savona Imperia, che culminerà con un viaggio verso la Coppa America di Napoli 2027 e con un docufilm. Nel 2026 la Sezione Vela delle Fiamme Gialle festeggia 40 anni dall’ingresso nelle competizioni agonistiche nazionali e internazionali, dove ha conquistato 117 titoli mondiali, europei e italiani. Tra le numerose imbarcazioni già iscritte a Genova Akela (1951), i Sangermani Tulli (1960), Lilli II (1953) e Paulena del 1966, che festeggerà i 60 anni dal varo proprio nell’anno in cui i Cantieri Sangermani compiono ben 130 anni dalla fondazione. Della categoria ‘golette auriche’ fanno parte Pandora (1994) e Amore Mio (1964) dell’associazione Vela Tradizionale e la storica Invader di 50 metri del 1905 che ha appena compiuto 120 anni dal varo. Ultracentenarie anche Tirrenia II del 1914 e Norseman, una ex nave da lavoro varata in Danimarca nel 1922, oggi diventata un ketch aurico lungo 18,30 metri impiegato dall’Associazione Diversamente Marinai per progetti sociali e ambientali nell’Arcipelago Toscano.

Tra le altre partecipanti al Classic Boat Show Brick II (1954), Half Moon (1982), Patience (1931), Lady Mary (1975), Seven Seas (2000), Il Moro di Venezia I (1976), Till (1982), Coppelia (1951), Alisè (1963), un motoryacht DP10, Sant’Elisabetta e Summer Mist (1997), un modello di Sibma EM850. Germana, ammiraglia dell’associazione I Venturieri, è invece una goletta in acciaio del 1984 progettata da Carlo Sciarrelli, ispirata ai “dispatch schooner” del XVIII secolo che avevano il compito di portare velocemente ordini alla flotta e che quindi dovevano essere agili e facili da condurre. Oggi è disponibile per navigazioni aperte a tutti. Non mancheranno le derive storiche in esposizione statica, tra cui alcuni Dinghy 12’, la più affascinante delle derive classiche nata in Inghilterra nel 1913. La Marina Militare, tra i patrocinatori della manifestazione, sarà rappresentata da una barca a vela della sua flotta storica, oggi composta da ben 16 scafi in legno (da Sorella del 1858 a Polluce del 1986) che fanno della Marina il primo “collezionista” in Italia di barche classiche. Attesa Tarantella, il Carlini del 1969 donato recentemente da un privato, oppure Chaplin del 1974, progettata dal triestino Carlo Sciarrelli e già plurivincitrice alle regate di vele d’epoca.

Per il quarto anno consecutivo la pittrice genovese Emanuela Tenti, da oltre 30 anni punto di riferimento artistico per gli appassionati del settore, esporrà i suoi acquerelli di barche d’epoca. Domenica 17 maggio alle ore 10, presso il SeaYou Pavilion, si svolgerà l’incontro “Il ritorno delle competizioni rionali tra gozzetti da regata – Restauro di gozzi storici, modellismo e associazioni remiere”, moderato dallo scrittore, giornalista ed esperto in storia e cultura marittima Giovanni Panella. L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la LNI sez. Genova Sestri Ponente UniGe-DITEN, FICSF (Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso) e I.T. San Giorgio. La Lega Navale metterà a disposizione un simulatore di voga per tutta la durata del Classic Boat Show e curerà i laboratori aperti al pubblico dedicati alla realizzazione di nodi, impiombature, bigotte, gallocce, restauro e modellismo. Sempre presso il SeaYou Pavilion si potrà visitare l’esposizione documentaria “Agostino Straulino Marinaio, Ufficiale e Sportivo”, dedicata all’ammiraglio ed eroe della vela italiana, promossa dalla LNI e curata dal Cantiere della Memoria.

Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 14.30, un appuntamento da non perdere al SeaYou Pavilion: “Aspettando l’America’s Cup 2027. Barche, velisti e Napoli”. L’incontro, aperto al pubblico, è dedicato alla più antica e prestigiosa competizione internazionale della vela, per la prima volta in Italia, nel campo di regata più bello del mondo. A parlarne protagonisti sportivi, istituzionali e associativi di questo straordinario evento.