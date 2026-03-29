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Gasly lo sorpassa, Verstappen... saluta: la reazione di Max nel Gp Giappone

Il pilota olandese ha chiuso all'ottavo posto

Il saluto di Verstappen - X
Il saluto di Verstappen - X
29 marzo 2026 | 10.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Max Verstappen 'saluta' durante il Gran Premio del Giappone di Formula 1. Oggi, domenica 29 marzo, il pilota olandese ha corso a Suzuka, circuito dove ha vinto lo scorso anno, nel terzo appuntamento del Mondiale, chiudendo all'ottavo posto al termine di una gara estremamente complicata, in cui partiva dall'undicesima posizione in griglia.

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La sua Red Bull è stata infatti risucchiata per gran parte del Gp in un duello all'ultima curva con l'Alpine di Pierre Gasly, settimo all'arrivo, senza mai riuscire a superarla. La scuderia austriaca ha confermato quindi i suoi problemi di adattamento al nuovo regolamento, mostrando limiti evidenti in particolare nella gestione della batteria, e Verstappen l'ha voluta prendere con filosofia.

Dopo essere passato sul rettilineo, la batteria dell'olandese si è scaricata, permettendo a Gasly di piazzare il controsorpasso e riprendersi la posizione. La reazione di Verstappen? Max ha alzato la mano e salutato il francese mentre passava.

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