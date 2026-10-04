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Formula 1, ordine d'arrivo Gp Bahrain e classifiche del Mondiale

Verstappen trionfa davanti ad Antonelli e Hamilton

Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
Max Verstappen - Ipa/Fotogramma
04 ottobre 2026 | 12.35
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Max Verstappen trionfa nel Gran Premio del Bahrain e Andrea Kimi Antonelli allunga in testa al Mondiale. Oggi, domenica 4 ottobre, il pilota olandese ha vinto in Malesia, dove si è svolta eccezionalmente la gara a causa del conflitto in Medio Oriente, precedendo le Mercedes del pilota azzurro, che approfitta del ritiro del compagno di squadra George Russell per allungare nella classifica Piloti, e la Ferrari di Lewis Hamilton, che partiva secondo in griglia, e chiude terzo con una grande rimonta dopo essere stato vittima, come Leclerc, quarto al traguardo, di una strategia disastrosa in partenza. Ecco l'ordine d'arrivo e le classifiche del Mondiale.

Gp del Bahrain, ordine d'arrivo

Ecco l'ordine d'arrivo del Gran Premio del Bahrain:

1 Max Verstappen (Red Bull Racing)

2 Kimi Antonelli (Mercedes) +2.307

3 Lewis Hamilton (Ferrari) +4.919

4 Charles Leclerc (Ferrari) +7.258

5 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +8.571

6 Oscar Piastri (McLaren) +9.454

7 Liam Lawson (Racing Bulls) +12.753

8 Fernando Alonso (Aston Martin) +13.372

9 Lando Norris (McLaren) +13.993

10 Arvid Lindblad (Racing Bulls) +15.928

11 Nico Hulkenberg (Audi) +17.404

12 Lance Stroll (Aston Martin) +18.052

13 Franco Colapinto (Alpine) +18.997

14 Oliver Bearman (Haas) +22.305

15 Esteban Ocon (Haas) +22.532

16 Pierre Gasly (Alpine) +23.315

17 Carlos Sainz (Williams) +25.431

18 Gabriel Bortoleto (Audi) +28.233

19 Sergio Perez (Cadillac) +29.310

Formula 1, classifica Mondiale Piloti

La classifica del Mondiale Piloti:

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) 320 punti

George Russell (Mercedes) 236 punti

Lewis Hamilton (Ferrari) 214 punti

Charles Leclerc (Ferrari) 191 punti

Lando Norris (McLaren) 188 punti

Max Verstappen (Red Bull) 188 punti

Oscar Piastri (McLaren) 128 punti

Isack Hadjar (Red Bull) 96 punti

Liam Lawson (Racing Bulls) 65 punti

Pierre Gasly (Alpine) 41 punti

Arvid Lindblad (Racing Bulls) 38 punti

Franco Colapinto (Alpine) 27 punti

Oliver Bearman (Haas) 20 punti

Gabriel Bortoleto (Audi) 10 punti

Nico Hulkenberg (Audi) 7 punti

Carlos Sainz (Williams) 7 punti

Esteban Ocon (Haas) 7 punti

Fernando Alonso (Aston Martin) 7 punti

Alex Albon (Williams) 6 punti

Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 1 punti

Formula 1, classifica Costruttori

La classifica del Mondiale Costruttori:

Mercedes 556 punti

Ferrari 405 punti

McLaren 316 punti

Red Bull 298 punti

Racing Bulls 90 punti

Alpine 68 punti

Haas 27 punti

Audi 17 punti

Williams 12 punti

Aston Martin 3 punti

Cadillac 0 punti

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