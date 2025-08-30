circle x black
Formula 1, 'invasione di campo' in Olanda. Leclerc: "C'è una volpe in pista"

Il pilota Ferrari ha visto l'animale attraversare il circuito durante le qualifiche

La volpe a Zandvoort - X
La volpe a Zandvoort - X
30 agosto 2025 | 18.33
Redazione Adnkronos
Una volpe in pista a Zandvoort. Durante le qualifiche del Gp d'Olanda di oggi, sabato 30 agosto, con la Formula 1 che torna a gareggiare dopo la pausa estiva, Charles Leclerc ha 'denunciato' un'insolita invasione di campo. Il pilota Ferrari ha infatti visto una volpe attraversare il circuito, riferendolo subito al suo team via radio. Le immagini, condivise dai profili ufficiali del circus, hanno effettivamente rivelato che l'animale si è avventurato fino in pista, tagliando una curva per raggiungere il lato opposto.

La Ferrari ha poi chiuso le qualifiche con un risultato deludente. Leclerc ha terminato con il sesto tempo, mentre Hamilton con il settimo. In pole position, ancora una volta, c'è Oscar Piastri, pilota McLaren e leader della classifica Piloti, che ha preceduto il compagno di squadra Lando Norris.

