Vuelta, oggi la nona tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

Frazione numero 9 della corsa spagnola, con arrivo a Valdezcaray

Jonas Vingegaard - Afp
Jonas Vingegaard - Afp
31 agosto 2025 | 08.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tappa numero 9 della Vuelta di Spagna 2025. Oggi, domenica 31 agosto, si corre la nona frazione della corsa a tappe spagnola, che quest'anno festeggia i suoi ottant'anni. Si parte da Alfaro per arrivare a Estacion De Esqui De Valdezcaray dopo 195.5 chilometri. In maglia rossa c'è sempre il danese Jonas Vingegaard. Ecco orario, percorso e dove vedere la nona tappa della Vuelta di Spagna 2025.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 9

Quella di oggi sarà una frazione impegnativa soprattutto nel finale, ma che in linea di massima non dovrebbe dare scossoni alla classifica generale. La frazione partirà da Alfaro e arriverà a Estacion De Esqui De Valdezcaray dopo 195,5 chilometri con brevi salite e saliscendi. Occhio agli ultimi 15 chilometri, che presenteranno l'unica vera difficoltà altimetrica nell'ascesa conclusiva, con pendenza media del 5%.

Vuelta 2025, dove vedere tappa 9

La nona tappa della Vuelta di Spagna 2025 inizierà alle 12:20 e finirà intorno alle 17.15. La frazione sarà trasmessa su Eurosport e sarà visibile con abbonamento diretto e tramite smart tv sulle piattaforme Dazn e Tim Vision. La corsa sarà visibile anche su Discovery+ e su Dazn in streaming.

