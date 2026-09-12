Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, sabato 12 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti la 20esima frazione, con partenza con partenza da La Calahorra e arrivo in salita a Collado del Alguacil dopo 186 chilometri. I ciclisti dovranno affrontare l'ulima grande tappa di montagna della corsa. Enric Mas è sempre in maglia rossa e vede il trionfo finale.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 20

Qual è il percorso della ventesima tappa della Vuelta? Si parte da La Calahorra con un tratto mosso che attraversa Jerez del Marquesado e Guadix prima che inizi la salita verso il primo passo di montagna della giornata: il passo di Los Blancares. Seguirà poi una discesa che attraverserà località come Quéntar e Granada prima di raggiungere il secondo passo della giornata.I ciclisti inizieranno quindi la loro prima salita verso El Purche, di prima categoria, lunga 8,2 km con una pendenza media dell’8.1%. Una volta raggiunta la vetta, seguirà una discesa ripida che lascerà spazio a un tratto pianeggiante fino a Huétor Vega. Qualche chilometro più avanti sarà il momento del passo di El Duque, di prima categoria, con 7,4 km all’8.3%. Dopo aver raggiunto la vetta, il gruppo affronterà la discesa prima della salita conclusiva che termnerà in cima al Collado del Alguacil, un passo di categoria speciale con 8,3 chilometri di percorso e una pendenza media del 9.8%.

Vuelta di Spagna, orario e dove vedere tappa 20

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La partenza della 20/a tappa avverrà alle ore 12.30 , con arrivo previsto intorno alle 17.30.