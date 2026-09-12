circle x black
Cerca nel sito
 

Vuelta di Spagna, oggi 20esima tappa: orario, percorso e dove vederla

In programma una frazione di 186 km con partenza da La Calahorra e arrivo in salita a Collado del Alguacil

Enric Mas - Ipa/Fotogramma
Enric Mas - Ipa/Fotogramma
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
12 settembre 2026 | 06.38
Alberto Tomasi
LETTURA: 2 minuti

Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, sabato 12 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti la 20esima frazione, con partenza con partenza da La Calahorra e arrivo in salita a Collado del Alguacil dopo 186 chilometri. I ciclisti dovranno affrontare l'ulima grande tappa di montagna della corsa. Enric Mas è sempre in maglia rossa e vede il trionfo finale.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 20

Qual è il percorso della ventesima tappa della Vuelta? Si parte da La Calahorra con un tratto mosso che attraversa Jerez del Marquesado e Guadix prima che inizi la salita verso il primo passo di montagna della giornata: il passo di Los Blancares. Seguirà poi una discesa che attraverserà località come Quéntar e Granada prima di raggiungere il secondo passo della giornata.I ciclisti inizieranno quindi la loro prima salita verso El Purche, di prima categoria, lunga 8,2 km con una pendenza media dell’8.1%. Una volta raggiunta la vetta, seguirà una discesa ripida che lascerà spazio a un tratto pianeggiante fino a Huétor Vega. Qualche chilometro più avanti sarà il momento del passo di El Duque, di prima categoria, con 7,4 km all’8.3%. Dopo aver raggiunto la vetta, il gruppo affronterà la discesa prima della salita conclusiva che termnerà in cima al Collado del Alguacil, un passo di categoria speciale con 8,3 chilometri di percorso e una pendenza media del 9.8%.

Vuelta di Spagna, orario e dove vedere tappa 20

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La partenza della 20/a tappa avverrà alle ore 12.30 , con arrivo previsto intorno alle 17.30.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
vuelta vuelta di spagna orario vuelta dove vedere vuelta in tv
Vedi anche
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Venezia 83, America's Cup si presenta con il documentario 'Sail' - Video
Pantelleria, inaugurato il primo impianto eolico delle isole minori - Video
News to go
Bonus studenti, cosa si intende: tutti gli aiuti per il 2026
Ranucci lascia la redazione di Report: fra gli scatoloni spunta una lettera - Video
Venezia 83, Russell Crowe sbarca al Lido per il suo doc 'What Love Builds' - Video
"Tutto cominciò con un piatto di pasta al burro", quando Bonino ricordava l'incontro con Pannella - Video
Venezia 83, il regista Carrozzini: "L'Ai nel cinema sì, ma non deve sostituire gli attori" - Video
Ue, calano attraversamenti irregolari: 35% in meno
Venezia 83, oltre 25 minuti di standing ovation per "Naza": è record - Video
La denuncia di Jimmy Kimmel: "Trump ha bloccato l'intervista al candidato Dem Talarico" - Video
Venezia 83, Fanelli: "Nella serie 'Peccato' esorcizzo la paura di non recitare più. Ho 63 anni e somiglio a mia nonna" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza