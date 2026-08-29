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Vuelta di Spagna, oggi ottava tappa: orari, percorso e dove vederla in tv

I ciclisti affrontano una nuova frazione

Tadej Pogacar - Afp
Tadej Pogacar - Afp
29 agosto 2026 | 06.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, sabato 29 agosto, si corre l'ottava frazione - in diretta tv e streaming - della corsa a tappe spagnola con i 171 chilometri della Pucol-Xeraco, che presenterà una sola salita di prima categoria. La tappa arriva dopo la frazione partita a Vall d’Alba e terminata ad Aramon Valdelinares, che ha presentato ai ciclisti in gara, tra cui il grande favorito Tadej Pogacar, un dislivello superiore ai tremila metri.

Vuelta di Spagna, oggi ottava tappa: il percorso

I ciclisti partiranno da Pucol affrontando una prima parte del percorso prevalentemente pianeggiante, poi affronteranno alcuni dislivelli fino a Riba-roja de Turina, al chilometro 46,5, dove inizierà una scalata che attraverserà Cheste e Montserrat, fino a concludersi con la discesa di Carlet.

Poi ci sarà lo sprint intermedio di Simat de la Valdigna, al chilometro 137,4, prima di affrontare la salita del Puerto de Barx al km 143,6. Una salita di seconda categoria lunga 4,7 chilometri con una pendenza media al 5,6%. Infine i ciclisti affronteranno la volata finale fino a Xeraco.

Vuelta di Spagna, oggi ottava tappa: orario e dove vederla in tv

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La tappa partirà alle 13.42 per finire alle 17.19.

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