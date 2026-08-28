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Il caldo estremo non molla il Sud, in arrivo weekend di fuoco: oggi 6 bollini rossi, tregua al Nord

Oggi livello di allerta 3, il più alto, a Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma

29 agosto 2026 | 00.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ultimo weekend di agosto si preannuncia molto più che rovente al Sud. Continua la quinta ondata di calore del 2026, con picchi che arriveranno a superare i 40 gradi centigradi soprattutto nelle regioni meridionali e sulle Isole maggiori.

Le città da bollino rosso per il caldo sabato e domenica

Oggi, sabato 29 agosto, sono 6 su 27 le città bollino rosso per il caldo, secondo il bollettino del Ministero della Salute. Si tratta di Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. La Capitale è l'unica del Centro Italia ad essere a livello 3, il più alto, che indica possibili effetti sulla salute per le ondate di calore.

Domenica, invece, è previsto bollino rosso (livello 3, il più alto, che indica possibili effetti sulla salute per le ondate di calore) a Catania, Messina, Palermo e Reggio Calabria. Mentre Bari, Campobasso, Civitavecchia, Latina, Napoli, Perugia e Roma, avranno il bollino giallo. Al Centro-Nord Italia bollino verde per Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Viterbo, Rieti, Pescara, Frosinone, Cagliari e Ancona.

Le previsioni meteo per l'ultimo weekend di agosto: Italia spaccata a metà

L'Italia sarà ancora spaccata a metà questo weekend, con il Sud ancora alle prese con l'anticiclone africano e il Centro Nord che torna a respirare. Secondo le previsioni de IlMeteo.it, il caldo anomalo, pur ridimensionato, resterà ostinatamente confinato al Meridione, dove si registreranno ancora valori estremi al Sud, con picchi di 40°C a Caltanissetta e 39°C tra Catania, Cosenza, Ragusa e Reggio Calabria, mentre nelle regioni settentrionali non si andrà oltre i 31 gradi.

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ondate di calore caldo Italia bollettino ondate di calore
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