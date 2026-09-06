Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, domenica 6 settembre, la corsa a tappe spagnola metterà di fronte ai ciclisti la 15esima frazione con i 189,7 chilometri della Palma del Rio-Cordoba. Una tappa con tre passi di terza categoria e oltre 3mila metri di dislivello positivo. In maglia rossa c'è sempre Enric Mas. Ecco orario, percorso e dove vedere tappa 15 della Vuelta.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 15

Qual è il percorso della tappa 15 della Vuelta? La frazione odierna misura 189,7 chilometri e presenta oltre 3mila metri di dislivello positivo, con tre salite classificate di terza categoria. Si tratta di un percorso dal profilo mosso, più vicino a quello di una classica che non di una grande tappa di montagna, dove la selezione potrebbe arrivare soprattutto nella parte centrale.

Il primo ostacolo è in programma già nei primi 30 chilometri, quando il gruppo affronterà il Puerto de la Forestal: 6,7 chilometri al 4,1% di pendenza media. Una salita che potrebbe regalare la prima fuga di giornata. Dopo un lungo tratto di gara, al chilometro 120 circa arriverà il secondo Gpm con l’Alto del Villaviciosa de Córdoba, lungo 5,8 chilometri e caratterizzato da una pendenza media del 4,8%. La difficoltà maggiore sarà però rappresentata dall’Alto de Artafi: 5,9 chilometri al 5,6%, da affrontare quando mancheranno poco più di 35 chilometri al traguardo. Superato l’ultimo Gpm, la strada tornerà pian piano più agevole in direzione di Cordoba.

Vuelta Spagna, orario e dove vedere tappa 15

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La 15esima tappa partirà alle 12.35 e finirà intorno alle 17.30.