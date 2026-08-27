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Vuelta di Spagna, oggi sesta tappa: orario, percorso e dove vederla

Tocca alla frazione da Alcossebre a Castelló, lunga 177,5 chilometri. In maglia rossa c'è Pogacar

Tadej Pogacar - Afp
Tadej Pogacar - Afp
27 agosto 2026 | 06.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Vuelta di Spagna 2026 prosegue con la sesta tappa oggi, giovedì 27 agosto, che porterà il gruppo da Alcossebre a Castelló lungo un percorso di 177,5 chilometri e oltre 3mila metri di dislivello. Una frazione che, almeno sulla carta, potrebbe prestarsi a una fuga da lontano. Molto dipenderà dalle intenzioni di Tadej Pogacar, maglia rossa e dunque leader della corsa. Se deciderà di muoversi ancora nel finale, il fuoriclasse sloveno potrebbe fare di nuovo la differenza e aumentare ancora il margine sugli inseguitori. Ecco orario, percorso e dove vedere la sesta tappa della Vuelta.

Vuelta, percorso tappa 6

Il percorso della sesta tappa di oggi si preannuncia impegnativo, con quattro Gpm distribuiti lungo i 177,5 chilometri di gara. Il primo ostacolo sarà il Puerto de La Serratella, una salita di seconda categoria affrontata al chilometro 40,6, seguito dal Coll de la Bandereta, Gpm di terza categoria al km 66,3. La parte centrale della frazione proporrà invece l’Alto del Desierto de las Palmas, seconda categoria situata al chilometro 129. La vera difficoltà del finale sarà il Puerto El Bartolo: a poco più di 20 chilometri dall’arrivo, i corridori dovranno affrontare una salita di prima categoria lunga 9,4 chilometri, con una pendenza media del 7,1% e rampe che raggiungono il 14%.

Vuelta, dove vedere tappa 6

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La tappa partirà alle 13:34 per finire intorno alle 17.20.

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