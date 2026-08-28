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Vuelta di Spagna, oggi settima tappa: orario, percorso e dove vederla

Si riparte con i 149,8 chilometri della Vall d’Alba-Aramon Valdelinares. In maglia rossa c'è Pogacar

Pogacar - Afp
Pogacar - Afp
28 agosto 2026 | 06.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna la Vuelta di Spagna 2026. Oggi, venerdì 28 agosto, si corre la settima frazione della corsa a tappe spagnola con i 149,8 chilometri della Vall d’Alba-Aramon Valdelinares, che presenterà un dislivello superiore ai tremila metri. In maglia rossa c'è sempre Tadej Pogacar, fin qui dominatore della competizione. Ecco orario, percorso e dove vedere la settima tappa della Vuelta.

Vuelta di Spagna, percorso tappa 7

Il tracciato della settima tappa della Vuelta propone al gruppo una giornata impegnativa, con cinque Gpm e un dislivello complessivo di 3.750 metri. Le difficoltà iniziano con il Puerto El Remolcador, salita di seconda categoria lunga 12,4 km e caratterizzata da una pendenza media del 4,4%. La parte conclusiva prevede invece l’ascesa ad Aramon Valdelinares, Gpm di prima categoria di 9,8 km al 5,9% medio. Una salita che concentra le difficoltà maggiori nella prima parte.

Vuelta di Spagna, orario e dove vedere tappa 7

La diretta integrale della Vuelta di Spagna è su Eurosport 1 e in streaming su discovery+ e HBO Max, oltre che sui pacchetti che includono i canali Eurosport (Dazn, Timvision e Prime Video Channels). La tappa partirà alle 13:40 per finire alle 17.19.

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