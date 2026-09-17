We Can Blu It! 2026, Baffigo (Piùblu): "Pulendo Tevere, insegniamo educazione ambiente"

"Gli atleti sono invitati, durante la Giornata Mondiale dei Fiumi, a pulirli perché è fondamentale fare lo sport in un ambiente sano, in un ambiente pulito. Perché gli atleti? Perché grazie alla loro tenacia, noi vogliamo portare avanti il nostro progetto, il nostro sogno, quello di insegnare l'educazione all'ambiente, perché è fondamentale". Così la vice presidente di Piùblu, Domitilla Baffigo, alla presentazione conferenza stampa di lancio dell'evento 'We Can Blu It' che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.