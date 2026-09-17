We Can Blu It! 2026, Galtarossa (Fic): "Canottaggio veicolo messaggi sociali"

"Noi siamo veramente fieri e convinti che il canottaggio debba veicolare anche messaggi sociali come la tutela dell'ambiente. Siamo convinti che questo sia un valore aggiunto per il nostro sport. Uno sport che spesso viene associato a risultati sportivi importanti olimpici, a volte viene associato a fatica e sacrificio. Noi vogliamo pensarlo, invece, associato anche al rispetto dell'ambiente ". Lo ha detto il presidente della Federazione italiana canottaggio, Rossano Galtarossa, alla presentazione conferenza stampa di lancio dell'evento 'We Can Blu It' che si terrà a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere.